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Аварийные отключения света в Киевской области – в ДТЭК рассказали детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
1 мин
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Аварийные отключения света в Киевской области – в ДТЭК рассказали детали

Аварийное отключение света в Киевской области.

Больше всего отключений электроэнергии в трех районах Киевской области.

В результате непогоды в Киевской области введены аварийные отключения света. Без электроснабжения остаются около 16 тысяч человек.

Об этом пишет пресс-служба ДТЭК.

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 — частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции", — говорится в сообщении.

Больше всего отключений:

  • в Броварском районе;
  • в Бориспольском районе;
  • в Бучанском районе.

К ликвидации последствий привлечены 78 бригад.

Напомним, в Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию – сколько будет стоить кВт-ч.

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Дата публикации
Просмотры
172
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