Аварийные отключения света в Киевской области – в ДТЭК рассказали детали

Больше всего отключений электроэнергии в трех районах Киевской области.
В результате непогоды в Киевской области введены аварийные отключения света. Без электроснабжения остаются около 16 тысяч человек.
Об этом пишет пресс-служба ДТЭК.
"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 — частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции", — говорится в сообщении.
Больше всего отключений:
- в Броварском районе;
- в Бориспольском районе;
- в Бучанском районе.
К ликвидации последствий привлечены 78 бригад.
Напомним, в Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию – сколько будет стоить кВт-ч.
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