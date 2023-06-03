Неадекватное состояние и нарушение ПДД: в Киеве водитель троллейбуса пьяным перевозил людей — видео

О нарушении ПДД водителем сообщили неравнодушные пассажиры.
В Киеве патрульные остановили водителя троллейбуса, который пьяным перевозил людей. Один из пассажиров позвонил по телефону на линию 102 и пожаловался на водителя.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Пассажир пожаловался на водителя, который, по его словам, неадекватно ведет себя и нарушает ПДД.
"Инспекторы обнаружили и остановили этот троллейбус в Шевченковском районе. Во время общения с 43-летним водителем, правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер. Результат — 2,15 промилле", - рассказали полицейские.
По словам водителя, "за четыре часа до поездки он выпил литр крепкого пива".
Патрульные отстранили водителя от управления и составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. О происшествии инспекторы сообщили перевозчику.
Полицейские также поблагодарили киевлянина за неравнодушие.
Напомним, в ДТЭК рассказали о причинах аварийных отключений в Киевской области.
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