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Неадекватное состояние и нарушение ПДД: в Киеве водитель троллейбуса пьяным перевозил людей — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
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Неадекватное состояние и нарушение ПДД: в Киеве водитель троллейбуса пьяным перевозил людей — видео

В Киеве водитель троллейбуса под хмельком перевозил людей

О нарушении ПДД водителем сообщили неравнодушные пассажиры.

В Киеве патрульные остановили водителя троллейбуса, который пьяным перевозил людей. Один из пассажиров позвонил по телефону на линию 102 и пожаловался на водителя.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Пассажир пожаловался на водителя, который, по его словам, неадекватно ведет себя и нарушает ПДД.

"Инспекторы обнаружили и остановили этот троллейбус в Шевченковском районе. Во время общения с 43-летним водителем, правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер. Результат — 2,15 промилле", - рассказали полицейские.

По словам водителя, "за четыре часа до поездки он выпил литр крепкого пива".

Патрульные отстранили водителя от управления и составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. О происшествии инспекторы сообщили перевозчику.

Полицейские также поблагодарили киевлянина за неравнодушие.

Напомним, в ДТЭК рассказали о причинах аварийных отключений в Киевской области.

В Киеве водитель троллейбуса пьяным перевозил пассажиров

В Киеве водитель троллейбуса пьяным перевозил пассажиров

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Дата публикации
Просмотры
278
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