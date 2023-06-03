Трагедия у закрытого укрытия в Киеве: руководителя поликлиники отправили под домашний арест

В субботу, 3 июня, Голосеевский районный суд столицы отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, где у укрытия погибли люди во время ракетного удара ночью 1 июня.

Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Суспільного".

Накануне Олегу Шугалевичу объявили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности. Прокуроры потребовали круглосуточный домашний арест. Его адвокат просил только ночной домашний арест.

Также два месяца домашнего ареста получил заместитель директора поликлиники по технической части. Ему также выдвинули подозрение в служебной халатности и оставлении в опасности.

Сегодня должны избрать меры предосторожности другим подозреваемым. К слову, в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска горожан к укрытию были задержаны четыре человека: первый заместитель Деснянской РГА, директор медзаведения и его заместитель, а также охранник.

Трагедия возле укрытия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

В полиции начали уголовное производство по факту служебной халатности , повлекшей тяжкие последствия, а также оставление в опасности, повлекшее смерть. Также в Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция проводили обыски.

Президент Владимир Зеленский пообещал "жесткую реакцию" на гибель людей во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, эксбоксера Виталия Кличко, отметив, что "может быть нокаут".

После трагического инцидента Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Также городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

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