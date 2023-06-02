Эвакуация авто во время тревоги в Киеве: по какой инструкции действуют инспекторы по парковке

Киевляне жалуются на эвакуацию автомобилей с улиц города во время воздушной тревоги. Об эвакуации своего авто сообщила журналистка и блоггер Рамина Эсхакзай. Она рассказала, что 1 июня во время воздушной тревоги ее машину начали эвакуировать на Подоле.

Сайт ТСН.ua выяснял, имеют ли право забирать автомобиль, если его покинули люди, спеша к укрытию. А ведь воздушные тревоги звучат в Киеве почти каждый день.

В Департаменте транспортной инфраструктуры заверили, что во время воздушной тревоги эвакуация транспортных средств в Киеве не проводится.

"Инспекторы по парковке приступают к проверке только через 20 минут после отбоя тревоги. Они следят за соблюдением правил остановки, стоянки транспортных средств. Во время воздушной тревоги никто эвакуацию автомобилей не проводит — люди должны срочно пройти в укрытие, спасаться, и им не до правильной парковки "Наши инспекторы это прекрасно понимают и действуют строго по инструкциям. Никто не штрафует автовладельцев за такое нарушение. То есть после отбоя тревоги у человека есть 20 минут, чтобы дойти до своего автомобиля и ехать дальше по делам. Наши инспекторы через 20 минут после отбоя эвакуируют только автомобили, которые были припаркованы с существенными нарушениями. В первую очередь, это касается транспортных средств, препятствующих движению общественного транспорта, оперативно-спасательной спецтехнике, других автомобилей или прохода для пешеходов", — пояснили нам в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там добавляют, что в ситуации с блогершей, ее автомобиль мешал движению пешеходов.

"Блогерша не оставила достаточный интервал для прохода пешеходов. К тому же ее автомобиль был припаркован на Подоле с нарушением еще до начала воздушной тревоги. Мы разбирались в этой ситуации. Для этого просмотрели видео с городских камер видеонаблюдения. Так вот, выяснилось, что автомобиль блоггерки был припаркован с нарушением в 9:15, т.е. на эвакуатор и уже были оформлены соответствующие акты и проводилась дополнительная фотофиксация. То есть, наши инспекторы действовали законно", — отмечают в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай ошеломила подробностями о мужчине, который с пистолетом угрожал ей на Подоле в Киеве во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Печерском районе Киева в пятницу, 2 июня, на проезжую часть бульвара Леси Украинки упала электроопора.

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