В центре Киева ограничено движение: схема

Ограничения будут действовать с 6:00 до 22:00.

В центре Киева 24 августа ввели временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничения будут действовать от 6:00 до 22:00 на следующих улицах:

Крещатик;

Майдан Незалежности;

Маршала Рыбалко;

Вячеслава Черновола;

Площадь Победы;

Старовокзальная;

Большая Васильковская;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабская;

Академика Туполева;

площадь Бессарабская;

Ивана Федорова;

Лыбидская площадь;

Европейская площадь;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая;

Нижний Вал;

Глыбочицкий проезд;

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе;

Набережно-Крещатицкая;

Богдана Хмельницкого;

Владимирская;

Льва Толстого;

Саксаганского.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

С 6:00 до завершения мероприятий запретят движение на:

улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);

Площади Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой;

улице Костельной;

улице Липской (от Грушевского до Институтской);

улицы Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);

Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;

съезде от Грушевского №9а до Парковой дороги.

⛔️ Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

МВД

Напоминаем, что до конца мероприятий будут действовать некоторые ограничения, введенные 23 августа:

временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на 2:00.

"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования. Просим вас с пониманием отнестись к этим временным ограничениям выбрать другие маршруты движения, а также не создавать конфликтные ситуации", — говорится в сообщении МВД.

Напомним, по случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме ,elen следить за публичной безопасностью в Киеве.

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