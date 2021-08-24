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В центре Киева ограничено движение: схема

В центре Киева ограничено движение: схема

Ограничения будут действовать с 6:00 до 22:00.

В центре Киева 24 августа ввели временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничения будут действовать от 6:00 до 22:00 на следующих улицах:

  • Крещатик;
  • Майдан Незалежности;
  • Маршала Рыбалко;
  • Вячеслава Черновола;
  • Площадь Победы;
  • Старовокзальная;
  • Большая Васильковская;
  • площадь Льва Толстого;
  • площадь Бессарабская;
  • Академика Туполева;
  • площадь Бессарабская;
  • Ивана Федорова;
  • Лыбидская площадь;
  • Европейская площадь;
  • Владимирский спуск;
  • Боричев спуск;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Нижний Вал;
  • Глыбочицкий проезд;
  • Петровская аллея;
  • Парковая дорога;
  • Днепровский спуск;
  • Набережное шоссе;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Владимирская;
  • Льва Толстого;
  • Саксаганского.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

С 6:00 до завершения мероприятий запретят движение на:

  • улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);
  • Площади Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой;
  • улице Костельной;
  • улице Липской (от Грушевского до Институтской);
  • улицы Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);
  • Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;
  • съезде от Грушевского №9а до Парковой дороги.

⛔️ Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

© МВД
МВД

Напоминаем, что до конца мероприятий будут действовать некоторые ограничения, введенные 23 августа:

временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на 2:00.

"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования. Просим вас с пониманием отнестись к этим временным ограничениям   выбрать другие маршруты движения, а также не создавать конфликтные ситуации", — говорится в сообщении МВД.

Напомним, по случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10  тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме ,elen следить за публичной безопасностью в Киеве.

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