В центре Киева ограничено движение: схема

Ограничения будут действовать с 6:00 до 22:00.
В центре Киева 24 августа ввели временное ограничение движения транспортных средств.
Ограничения будут действовать от 6:00 до 22:00 на следующих улицах:
- Крещатик;
- Майдан Незалежности;
- Маршала Рыбалко;
- Вячеслава Черновола;
- Площадь Победы;
- Старовокзальная;
- Большая Васильковская;
- площадь Льва Толстого;
- площадь Бессарабская;
- Академика Туполева;
- площадь Бессарабская;
- Ивана Федорова;
- Лыбидская площадь;
- Европейская площадь;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- Набережно-Крещатицкая;
- Нижний Вал;
- Глыбочицкий проезд;
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Днепровский спуск;
- Набережное шоссе;
- Набережно-Крещатицкая;
- Богдана Хмельницкого;
- Владимирская;
- Льва Толстого;
- Саксаганского.
До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.
С 6:00 до завершения мероприятий запретят движение на:
- улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка);
- Площади Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой;
- улице Костельной;
- улице Липской (от Грушевского до Институтской);
- улицы Институтской (от Шелковичной до Ольгинской);
- Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске;
- съезде от Грушевского №9а до Парковой дороги.
⛔️ Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.
Напоминаем, что до конца мероприятий будут действовать некоторые ограничения, введенные 23 августа:
временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на 2:00.
"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования. Просим вас с пониманием отнестись к этим временным ограничениям выбрать другие маршруты движения, а также не создавать конфликтные ситуации", — говорится в сообщении МВД.
Напомним, по случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме ,elen следить за публичной безопасностью в Киеве.