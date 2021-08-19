В ночь на 25 августа метро Киева продлит работу на два часа

В ночь на 25 августа метро Киева продлит работу на два часа

С 23 по 25 августа запланированы изменения в работе метро — некоторые станции будут закрывать.

В связи с празднованием Киеве Дня Государственного флага и тридцатые годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход со станции метро "Золотые ворота", расположенный на ул. Владимирской.

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24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Незалежности" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов осуществлять без остановки на станции "Майдан Незалежности").

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также в ночь на 25 августа метро продлит работу на два часа.

КГГА

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Напомним, самую красивую станцию киевского метро сняли с дрона: опубликовано видео, от которого перехватывает дыхание.

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