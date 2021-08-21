В ночь на 25 августа транспорт в Киеве изменит режим работы

В ночь на 25 августа транспорт в Киеве изменит режим работы

Работу наземного транспорта продлят.

В ночь на 25 августа транспорт в Киеве изменит режим работы.

В День Независимости " Киевпастранс " решил продлить работу муниципального наземного транспорта.

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Как сообщила компания, решение распространяется на:

автобусы — №№20, 21, 33-Т, 37, 69, 99,104;

троллейбусы — №№3, 5, 8, 12, 16,18, 24, 26, 31, 37, 40, 41,42, 50-К;

трамваи — №№1, 3, 8, 14, 28;

автобусы, работающие в режиме маршрутного такси — №№220, 500, 576.

Напомним, в связи с празднованием Киеве Дня Государственного флага и тридцатые годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе метро. В ночь Однако 25 августа метро продлит работу на 2:00.

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