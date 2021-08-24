Работают в усиленном режиме: на улицы Киева вывели 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев (фото)

Работают в усиленном режиме: на улицы Киева вывели 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев (фото)

Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить мероприятия.

По случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме будут следить за публичной безопасностью в Киеве.

Правоохранители уже заступили на охрану правопорядка в столице.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить мероприятия. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога и приданные силы, которые в прибыли в столицу в составе сводных отрядов.

Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе к месту проведения мероприятий. В частности, к поверхностным проверкам, поскольку такие меры имеют целью обеспечить безопасность всех участников торжеств.

Кроме того, полицейские призывают граждан и водителей транспортных средств планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.

МВД

Напомним, в 30-ю годовщину Независимости Украины на Крещатике пройдет парад, а ТСН проведет праздничный выпуск под открытым небом.

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