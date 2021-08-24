Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 24 августа

Всего в столице подтвержден 222 731 случай COVID-19.
По состоянию на утро 24 августа в Киеве зафиксировано 132 новых случая коронавируса за сутки. Это на 32 случая меньше, чем 23 августа (164 случая коронавируса).
Всего в столице подтвержден 222 731 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровела 214 979 человек (76 за сутки)
- умерли 5 269 человек
В Киевской области зафиксирован 129 051 случай COVID-19 (18 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровела 125 310 человек (восемь за сутки)
- умерли 2 787 человек
Напомним, в Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: от 19 августа в столице заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.