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Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 24 августа

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 24 августа

pixabay.com

Всего в столице подтвержден 222 731 случай COVID-19.

По состоянию на утро 24 августа в Киеве зафиксировано 132 новых случая коронавируса за сутки. Это на 32 случая меньше, чем 23 августа (164 случая коронавируса).

Всего в столице подтвержден 222 731 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровела 214 979 человек (76 за сутки)
  • умерли 5 269 человек

В Киевской области зафиксирован 129 051 случай COVID-19 (18 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровела 125 310 человек (восемь за сутки)
  • умерли 2 787 человек

Напомним, в Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: от 19 августа в столице заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

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