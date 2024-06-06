Счастливое детство в ЖК Respublika от KAN

KAN Development создает комфортную экосистему для жизни, среду, где твой дом не заканчивается квадратными метрами.

Говорят, все лучшее – детям. Для KAN Development так и есть! Первый день лета и по совместительству Международный день защиты детей компания отметила ярким детским праздником у бассейна жилого комплекса Respublika. А все потому, что в KAN уверены: у детей должно быть счастливое детство.

Только представьте себе... 0,38 га рекреационной зоны жилого комплекса Respublika было превращено в рай для воплощения самых смелых детских мечтаний. У входа гостей встречают русалки и после нескольких совместных снимков на фото-зоне проводят к бассейну, вокруг которого под звуки музыки уже кипят развлечения.

И пока взрослые неспешно заказывают напитки, знакомятся с соседями и выбирают шезлонги для загара, дети в аквагриме прыгают в бассейн с подогревом. Кто из более спокойных - рисует акварелью, остальные: изготавливают слаймы, соревнуются с водяными пистолетами, участвуют в подвижных играх, конкурсах и квестах с аниматорами жилого комплекса Respublika. Дополняют программу мероприятия шоу пузырей, выступление балета на воде Mermaid и аппетитные блюда на фуд-корте от Episode Gastrobar, Lapin Cafe, Beer Boy, ее sushi, МамаМанана и DenLi.

Для особо активных взрослых были приготовлены приятные сюрпризы от партнеров KAN: Sport Life, Новой Почты, DMT CLINIC, Elen, Merci, Oops school.

В жилом комплексе Respublika легко найти друзей для всей семьи. KAN Development создает комфортную экосистему для жизни, среду, где твой дом не заканчивается квадратными метрами.

KAN продолжает строить и призывает не откладывать жизнь на завтра. Выражайте свою веру в Украину проактивными поступками: донатами военнослужащим, покупкой товаров украинских производителей, инвестициями в столичную недвижимость, решением жить достойной жизнью в окружении единомышленников с широкой инфраструктурой возможностей. Выбирай современное, комфортное и уютное жилье в жилом комплексе Respublika. Переезжай в KAN!