В Киеве делец продавал фальшивые справки о нахождении машин на военном учете: фото

Мошенник брал за свои так называемые услуги по 15 тысяч гривен.

В Киеве делец за 15 тысяч гривен помогал переоформить автомобили в сервисных центрах МВД, предоставляя фальшивые справки о нахождении машин на военном учете – сообщено о подозрении посреднику.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении 65-летнему посреднику, который за деньги помогал юридическим лицам переоформить автомобили, предоставляя фальшивые справки о нахождении этих транспортных средств на военном учете (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Кроме того, сообщили о подозрении администратору территориального сервисного центра МВД, который незаконно предоставил этому посреднику информацию с ограниченным доступом из "Информационного портала Национальной полиции Украины" (ч. 2 ст. 362 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается / Фото: Прокуратура города Киева

Досудебным расследованием установлено, что посредник за 15 тысяч гривен помогал переоформить два автомобиля, предоставив их владельцу две поддельные справки по нахождению транспортных средств на военном учете. Без этих документов переоформить автомобили невозможно.

За каждую фальшивую справку мужчина брал по 15 тысяч гривен/Фото: Прокуратура города Киева

Также было установлено, что подозреваемый получал от одного из администраторов сервисного центра МВД информацию о привлечении к административной ответственности. Администратор сделал три запроса в систему под своим логином, а затем незаконно передал эти данные. Таким образом, он допустил утечку служебной информации.

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