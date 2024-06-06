В Киеве произошла потасовка между работниками ТЦК и мужчиной: стали известны новые подробности

Возле метро "Крещатик" к работникам ТЦК подошел мужчина и начал провоцировать конфликт.
В Киеве возле метро "Крещатик" произошла потасовка между военнослужащими ТЦК и гражданского мужчины. Случилось это после того, как работники ТЦК попросили у гражданина военно-учетные документы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.
Как стало известно, возле метро Крещатик к работникам ТЦК подошел мужчина и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие, как отмечают в городском ТЦК и СП, пытались не подвергаться провокациям. Вместо этого они попросили у мужчины военно-учетные документы. Однако он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих.
“Нападающего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог. После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, с 29.04.2023 года самовольно покинувшим воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы Государственному бюро расследований. Открыто уголовное производство по факту СЗЧ, ведутся следственные действия”, — рассказали в городском ТЦК и СП.
Напомним, что в Киеве на Крещатике произошла потасовка гражданского с работниками ТЦК.
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