Директор Yasno объяснил, почему киевляне сидят без света "чуть дольше", чем другие регионы

Пока ситуация с генерацией электроэнергии в Украине находится в катастрофическом состоянии.

В столице Украины свет отключают на более длительные сроки, чем в остальных регионах Украины из-за большого количества критической инфраструктуры в Киеве.

Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", — заявил он.

Коваленко отметил, что ситуация с генерацией электроэнергии в Украине без изменений. Из-за ремонта блоков и последних разрушений электроэнергии катастрофически не хватает.

Он отметил, что такие ограничения будут действовать дальше, а если графики не будут помогать, тогда Укрэнерго будет задействовать экстренные ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" заявили о сложной ситуации с электричеством.

Кроме того, мы ранее информировали, почему в областях выключают свет на разное количество часов.

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