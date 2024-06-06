Жестокое избиение бывшим беглецом-военным работника ТЦК в центре Киева: появилось видео

По данным местного военкомата, военнослужащий, на которого напал мужчина, служил в боевом подразделении и ранен.

В Сети появилось видео, как в Киеве гражданин избил сотрудника ТЦК. По информации городского военкомата, нападающим оказался бывший военнослужащий, от 29 апреля 2023 года самовольно покинувший военную часть.

Видео публикуют киевские паблики.

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На кадрах видно, что к мужчине в гражданском подошли два представителя ТЦК и СП и попросили у мужчины военно-учетные документы. Мужчина не долго думая, ударил работника военкомата по лицу. Такой реакции сотрудники ТЦК не ожидали.

По данным Киевского городского ТЦК и СП, событие произошло вечером 5 июня возле метро "Хрещатик". Военнослужащий, на которого напал мужчина, служил в боевом подразделении и ранен. Нападающего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог.

В Киеве бывший беглый военный жестоко избил сотрудника ТЦК

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка между работниками ТЦК и мужчиной.