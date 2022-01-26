Приехали посмотреть на самолеты: возле аэропорта "Борисполь" перевернулся бус, пострадала 20-летняя девушка

Причины ДТП устанавливаются следователями.
В г. Борисполь Киевской области 26 января в 2:00 перевернулся микроавтобус, в котором находились молодые люди. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Компания молодых людей приехала на микроавтобусе в аэропорт, чтобы посмотреть, как ночью взлетают самолеты. Однако 24-летний водитель не справился с управлением, из-за чего бус перевернулся.
В ДТП пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали. На месте аварии работали следователи, причины аварии устанавливаются.
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