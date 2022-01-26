Сэкономили 160 миллионов гривен: киевляне за год выпили огромное количество воды из бюветов

В столице работает 175 бюветов.
В Киеве за год из бюветных комплексов выпили 108,6 тыс. кубических метров воды.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Благодаря этому киевляне смогли сэкономить более 160 миллионов гривен.
"Для сравнения вода из пунктов разлива стоит 1,5 грн за один литр", — говорится в сообщении.
Отметим, что в Киеве всего насчитывается 203 бюветных комплекса. Из них 175 функционирующих.
Напомним, что под Киевом жители нового ЖК вынуждены платить за коммунальные услуги по космическим тарифам. За электроэнергию в многоэтажках просят 5,50 грн кВт/ч (обычно 1,44/1,68 грн), а за отопление цену умножают на два. Кроме того стоимость обещают значительно повысить.
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