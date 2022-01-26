Нет продуктов и питьевой воды: в большинстве бомбоубежищ Киева можно переждать только "критический момент"

Нет продуктов и питьевой воды: в большинстве бомбоубежищ Киева можно переждать только "критический момент"

В 4,5 тысячи бомбоубежищ можно находиться только 2-3 часа.

В Киеве насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но большинство из них не подготовлены — там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.

Об этом РБК-Украина сообщил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По его словам, подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там граждане смогут находиться 2-3 суток. Во всех остальных можно переждать только "критический момент" — пару часов.

Кроме того, примерно 19% объектов в городе не готовы вообще. Городские власти не смогут позволить людям эвакуироваться туда в случае опасности. Ткачук объяснил, что эти бомбоубежища находятся в частной собственности, а владельцы не дают провести там инвентаризацию.

"Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям", — добавил Ткачук.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай вторжения России, ключевым бомбоубежищем в Киеве будет Киевский метрополитен.

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