Купила винтовку, чтобы "бороться за Киев": британское издание The Times опубликовало фото украинки

Киевлянка приобрела не только оружие, но и шлем и камуфляжный комплект.

Британское издание опубликовало фото украинки, которая купила винтовку, чтобы "бороться за Киев", в случае вторжения России.

В материале The Times говорится, что киевлянке 52 года и у нее есть трое детей.

Женщина по имени Мариана Жагло приобрела не только оружие, но еще шлем и камуфляжный комплект. По ее словам, она не хочет, чтобы дети унаследовали проблемы Украины, и чтобы сегодняшние угрозы перешли на них.

"Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как послушала, как несколько солдат обсуждают лучшую винтовку. Если до этого дойдет, то мы будем бороться за Киев. Мы будем бороться за защиту нашего города", — рассказала маркетолог журналистам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай вторжения России, ключевым бомбоубежищем в Киеве будет Киевский метрополитен.

В каком состоянии в украинских городах находятся бомбоубежища

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