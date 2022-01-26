Эвакуировали более 130 человек: под Киевом 7-летний ученик "пошутил" о "минировании" школы

Эвакуировали более 130 человек: под Киевом 7-летний ученик "пошутил" о "минировании" школы

Ответственность за поступок ребенка будут нести родители.

В Киевской области в селе Новые Петровцы 7-летний ученик сообщил о "заминировании" школы. Как оказалось, взрывчатки не было, а мальчик таким образом решил пошутить.

Об этом сообщает полиция.

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Отмечается, что сообщение о псевдозаминировании поступило в полицию 26 января около 10:30. На место происшествия сразу прибыли правоохранители, кинологи и взрывотехники. Полицейские немедленно эвакуировали 113 детей и 22 человека персонала, находившихся в помещении школы.

Затем правоохранители обследовали помещение школы и окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В конце концов, копы установили, что о "заминировании" сообщил 7-летний ученик школы. Мальчик объяснил, что таким образом решил пошутить.

Правоохранители провели с учеником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.

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