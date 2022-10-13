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По Киевщине ударили дронами-камикадзе

Дата публикации
Просмотры
9924
Время на прочтение
1 мин
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По Киевщине ударили дронами-камикадзе

Фото: Pexels

Есть удары по одной из громад области.

Предварительно – атака дронов-камикадзе.

Спасатели уже трудятся.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", — об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Куда враг атаковал 13 октября

В ночь на 13 октября в Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом. На месте работают спасатели.

Также сообщалось о взрывах в Никополе.

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Дата публикации
Просмотры
9924
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