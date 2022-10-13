По Киевщине ударили дронами-камикадзе

Есть удары по одной из громад области.
Предварительно – атака дронов-камикадзе.
Спасатели уже трудятся.
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", — об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Куда враг атаковал 13 октября
В ночь на 13 октября в Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом. На месте работают спасатели.
Также сообщалось о взрывах в Никополе.
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