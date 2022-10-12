В Киеве нашли мужчину, который сделал первое фото остатков вражеской ракеты сразу после взрыва

Журналисту удалось найти мужчину, который находился на столичном мосту на Владимирской горке в тот момент, когда по нему попала ракета.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Михаил Пятая каждое утро перед работой гуляет по Киеву, Стеклянный мост — это привычный для него маршрут. Михаил убеждает, что даже успел заметить, как на него падает ракета, но вот испугаться не успел, только удивился. Именно Михаил Пята сделал первое фото останки ракеты, потому что сразу после взрыва спустился под мост", — рассказывают корреспонденты.

Муж делись своими чувствами от пережитого.

"Как раз к лавочкам подошел, слышу такой свист, возвращаюсь, оттуда летит ракета. Больше удивился чем испугался", — сказал Михаил.

По словам Михаила, он ощутил взрыв. Одно ухо у него заложило.

"Волна снизу ушла. Здесь еще человек стоял, так он меня поздравил, говорит с днем рождения", — сказал мужчина.

Напомним, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.

Читайте также: