В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, которые будут закрыты во время воздушной тревоги — КГГА

Замки будут срезать с укрытий, балансодержатели которых не будут открывать их во время воздушной тревоги.

Киевская городская администрация подчеркнула, что все укрытия, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные Департаментом муниципальной безопасности на карту укрытий, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты во время воздушной угрозы. Если же укрытия будут оставаться закрытыми – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить жителям доступ к защитным сооружениям.

"Доступ ко всем укрытиям, являющимся объектами гражданской защиты и внесенным в соответствующий реестр, должен быть обеспечен для всех жителей города Киева в любое время суток при сигналах воздушной тревоги. Именно эти объекты обозначены на карте укрытий, опубликованной на сайте КГГА. Если дверь помеченных на карте укрытий закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам 101 или 102. Тогда замки на дверях просто срезают, и доступ к укрытию будет открыт, чтобы люди были в безопасности. Такой опыт у нас уже есть, к сожалению, периодически мы получаем жалобы на закрытые укрытия и реагируем соответственно", – заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Городские власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу уходить в укрытие. Следует брать с собой теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

Масштабная воздушная тревога в Украине 10-11 октября

В понедельник и вторник, 10-11 октября, в Украине была масштабная воздушная тревога во всех областях, длившаяся более 5 часов.

За эти два дня Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным городам Украины.

Под обстрелы попали критические объекты инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики на Львовщине и в Киеве.

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