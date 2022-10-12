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Веерных отключений может не быть: в Киеве и центральных областях стабилизировали электросеть

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Веерных отключений может не быть: в Киеве и центральных областях стабилизировали электросеть

Фото: УНИАН

Отключение электричества все еще будет в Харьковской, Сумской и Полтавской областях

В Киеве и центральных областях Украины стабилизировали электросеть. Это означает, что в ближайшее время в регионе может больше не быть веерных отключений.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".

В столице и центральных областях Украины энергетикам удалось стабилизировать энергосеть. Это означает, что в этих регионах может больше не быть веерных отключений, однако жителей призывают экономить электричество.

"Просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры повредили немало важного оборудования. Поэтому пока остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты массированно обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в Киеве 11 октября начались веерные отключения электричества.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.

Также россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что из-за обстрелов в области возможны веерные отключения.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
365
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