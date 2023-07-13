НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицына

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевсовета Владислава Трубицына. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“В феврале 2022 года детективы НАБУ разоблачили его и соучастников на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли, 11 октября 2022 НАБУ и САП направили дело в суд. Разыскиваемый обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины», – говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

В июне Трубицына объявил в розыск Высший антикоррупционный суд.

Напомним, обвиняемый во взяточничестве депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын смог уехать из страны, воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Выезд объясняли волонтерской деятельностью по обеспечению Сил специальных операций "специальным оборудованием". Разрешение было выдано на четыре месяца – с 28 января до 25 мая. Однако депутат так и не вернулся.

16 мая 2023 года обвиняемый депутат Трубицын нарушил обязательство и не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о местонахождении обвиняемого, из-за чего прокуратура инициировала объявление его в международный розыск.

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