Что происходило в первой минуте после падения обломков во время ночной атаки на Киев: появилось видео

В Министерстве внутренних дел опубликовали видео первых минут после падения обломков в одном из районов Киева во время ночной атаки на столицу.

Видео разместили на странице МВД в телеграмм-канале.

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"Видео с бодикамерами киевских патрульных, которые первыми прибыли на место падения обломков во время ночной российской атаки", — коротко подписали видеозапись.

На кадрах видны патрульные полицейские, которые прибыли на место падения вражеских обломков и проводили эвакуацию жителей многоэтажки. Они прибыли одними из первых. На видео также видны работники скорой, которые оказывали первую помощь пострадавшим. Правоохранители помогали медиками.

Ночная атака России по Киеву 13 июля: появилось видео первых минут

Россия атаковала Киев

Напомним, Россия ночью обстреляли мирные города Украины. Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Киеве, Херсоне, Хмельницкой области и Кропивницком. В результате атаки в столице погиб человек. Его нашли в Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме.

В воздушных силах рассказали, что российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра". Оккупанты запускали беспилотники из Курска и Приморско-Ахтарска.

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