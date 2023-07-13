Что происходило в первой минуте после падения обломков во время ночной атаки на Киев: появилось видео

Прибывшие на место падения вражеских обломков патрульные оперативно проводили эвакуацию жителей многоэтажки.
В Министерстве внутренних дел опубликовали видео первых минут после падения обломков в одном из районов Киева во время ночной атаки на столицу.
Видео разместили на странице МВД в телеграмм-канале.
"Видео с бодикамерами киевских патрульных, которые первыми прибыли на место падения обломков во время ночной российской атаки", — коротко подписали видеозапись.
На кадрах видны патрульные полицейские, которые прибыли на место падения вражеских обломков и проводили эвакуацию жителей многоэтажки. Они прибыли одними из первых. На видео также видны работники скорой, которые оказывали первую помощь пострадавшим. Правоохранители помогали медиками.
Россия атаковала Киев
Напомним, Россия ночью обстреляли мирные города Украины. Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Киеве, Херсоне, Хмельницкой области и Кропивницком. В результате атаки в столице погиб человек. Его нашли в Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме.
В воздушных силах рассказали, что российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра". Оккупанты запускали беспилотники из Курска и Приморско-Ахтарска.
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