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Замдиректора "Киевавтодора" взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Замдиректора "Киевавтодора" взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом: что известно

Заместитель директора "Киевавтодора" погорел на закупке дорожных столбиков / Фото: Офис генерального прокурора

Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-директору одного из коммунальных предприятий Киева, который сейчас работает заместителем директора КК "Киевавтодор". Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Решение принял Голосеевский районный суд Киева, удовлетворив в полном объеме ходатайство прокуроров. Срок действия постановления до 6 сентября 2023 включительно.

Согласно постановлению, на подозреваемого также возложены обязанности:

  • прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с работниками КК "Киевавтодор", возглавляемого им коммунального предприятия и подрядной организации;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.

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Дата публикации
Просмотры
621
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