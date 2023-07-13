Замдиректора "Киевавтодора" взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом: что известно

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-директору одного из коммунальных предприятий Киева, который сейчас работает заместителем директора КК "Киевавтодор". Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Решение принял Голосеевский районный суд Киева, удовлетворив в полном объеме ходатайство прокуроров. Срок действия постановления до 6 сентября 2023 включительно.

Также читайте Метро на Виноградарь в Киеве обещают уже в 2024 году: что говорят эксперты

Согласно постановлению, на подозреваемого также возложены обязанности:

прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с работниками КК "Киевавтодор", возглавляемого им коммунального предприятия и подрядной организации;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Напомним, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.

Читайте также: