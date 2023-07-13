Замдиректора "Киевавтодора" взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом: что известно

Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-директору одного из коммунальных предприятий Киева, который сейчас работает заместителем директора КК "Киевавтодор". Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Решение принял Голосеевский районный суд Киева, удовлетворив в полном объеме ходатайство прокуроров. Срок действия постановления до 6 сентября 2023 включительно.
Согласно постановлению, на подозреваемого также возложены обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с работниками КК "Киевавтодор", возглавляемого им коммунального предприятия и подрядной организации;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по закупке дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.