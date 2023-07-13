НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київради Владислава Трубіцина. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

У червні Трубіцина оголосив у розшук Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого звинувачують у хабарництві, зміг виїхати з країни, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Виїзд пояснювали волонтерською діяльністю для забезпечення Сил спеціальних операцій "спеціальним обладнанням". Дозвіл був виданий аж на чотири місяці – від 28 січня до 25 травня. Проте депутат так і не повернувся.

16 травня 2023 року обвинувачений депутат Трубіцин порушив забовʼязання та не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про місцеперебування обвинуваченого, через що прокуратура ініціювала оголошення його в міжнародний розшук.

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