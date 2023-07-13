На финансирование обороны Киева в этом году выделят более миллиарда гривен: куда пойдут деньги

По словам городского головы, эти деньги по-прежнему пойдут на военную форму, бронежилеты, каски, дроны, радиостанции, транспорт, а также ремонт военной техники.

Киев увеличит финансирование сил безопасности и обороны в 2023 году по сравнению с прошлым годом с почти 850 млн грн до более чем 1,1 млрд грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд гривен. Это помощь военным ВСУ, пограничникам, полиции. Из этих средств уже профинансировали почти 350 млн гривен", — написал он в телеграмм-канале в четверг.

Как напомнил Кличко, "в прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киев выделил из бюджета города около 850 млн гривен".

"Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт. Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами — от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать", — написал Кличко.

Напомним, в Минобороны не исключают возможность повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.