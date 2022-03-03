Мы не сдадимся, — Кличко для Reuters

Мы не сдадимся, — Кличко для Reuters

Украинцам некуда отступать, и мы защитим наш дом от русских захватчиков.

Об этом лидер «УДАРа», мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире агентства Reuters во время включения скайпом 3 марта.

«Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи уже были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению», – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.

"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", — сказал Кличко.