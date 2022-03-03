Автоматы, гранаты и РПГ: возле метро в Киеве задержали группу диверсантов с арсеналом оружия (фото)

Автоматы, гранаты и РПГ: возле метро в Киеве задержали группу диверсантов с арсеналом оружия (фото)

ДРГ фотографировала вход в станцию и близлежащую территорию.

В Киеве полицейские задержали диверсионно-разведывательную группу с арсеналом оружия. Разоблачили четырех диверсантов на одной из станций метро, когда они фотографировали вход в подземку.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Во время проверке работники Департамента миграционной полиции совместно с полицейскими столичного управления метрополитена обнаружили двух мужчин, которые украдкой пытались сфотографировать вход в станцию и прилегающую территорию. Недалеко правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились сообщники задержанных. Всех диверсантов задержали", - горотися в сообщении.

Во время проверки правоохранители обнаружили в их автомобиле арсенал оружия: РПГ-7, заряд к нему, автоматы Калашникова АК-74 со снаряженными магазинами и большое количество патронов 5,45 мм, гранаты, взрывчатку, тротиловые шашки, военные ножи.

Кроме того, ДРГ имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска.

Группа была передана работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.