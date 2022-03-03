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На трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики (видео)

На трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики (видео)

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На трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики (видео)

Причина пожара пока неизвестна.

На Житомирской трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики компании Mary Kay. Причина возгорания пока неизвестна.

Видео опубликовал у себя в Telegram советник МВД Антон Геращенко.

"Горят склады "Мэри Кэй" на Житомирской трассе под Киевом", — написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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