На трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики (видео)

Причина пожара пока неизвестна.

На Житомирской трассе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складах косметики компании Mary Kay. Причина возгорания пока неизвестна.

Видео опубликовал у себя в Telegram советник МВД Антон Геращенко.

"Горят склады "Мэри Кэй" на Житомирской трассе под Киевом", — написал он.