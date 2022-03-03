Ситуация сложная, но контролируемая, – Кличко посетил укрытие в метро

Лидер «Удара», мэр Киева Виталий Кличко посетил укрытие в метро, где находятся киевляне, и пообщался с людьми.

Ситуация сложная, но контролируемая, у киевлян настроение патриотическое и решительное, написал он на своей странице в Facebook.

«Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, ободрил. У киевлян настроение — патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими», — заявил Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также готовит город к возможным сложным событиям.

«В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час. Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это очень важно! Я убежден, что мы достойно преодолеем этот сложнейший вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе!» – подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в столице создан Гуманитарный штаб для помощи киевлянам.