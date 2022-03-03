Киевлян призывают не оставлять авто возле вокзала: они будут конфискованы

Киевлян призывают не оставлять авто возле вокзала: они будут конфискованы

С вокзала идет эвакуация женщин и детей поездами, подвозят людей.

Киевлян призывают не оставлять массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Брошенные автомобили, блокирующие подъезд, эвакуируют или даже конфискуют на нужды армии.

Об этом 3 марта сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также читайте Пересечение границы: где можно посмотреть загруженность пунктов пропуска

В настоящее время службы эвакуируют автомобили на улицы рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие.



Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и быструю эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.

"Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!" – подчеркнул Кличко.