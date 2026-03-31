Впервые за несколько лет: водителей в Киеве предупредили о важных изменениях в скорости движения

Ограничение скорости / © УНИАН

Впервые за несколько лет на весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Специалисты проверили состояние определенных участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений. При оценке учли наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику ДТП за предыдущий год. Дополнительно считались с запланированными ремонтными работами, во время которых будут действовать временные схемы организации движения.

В Департаменте отмечают, что на решение повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

Коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы. Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры по снижению скорости и минимизации аварийности.

Следовательно, с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости — до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что водители в Украине могут потерять права из-за новой системы штрафов. Уже в этом году в Украине могут ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД, которая будет предусматривать наказание в виде лишения водительских прав. Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко. По его словам, нынешняя система штрафов не побуждает водителей добросовестно соблюдать ПДД. Мол, они могут хоть по 10-20 раз в день превышать скорость, платить штрафы и продолжать нарушать правила.