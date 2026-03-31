Киев
292
Киевлян предупредили об опасности: что надвигается на регион

Жителям Киевщины следует быть бдительными из-за резкой смены погоды.

Ирина Лабьяк
Гроза / © Associated Press

Укргидрометцентр срочно предупредил жителей Киева и области об ухудшении погодных условий в ближайший час. До конца суток 31 марта ожидается гроза.

Об этом говорится на Facebook-странице Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории столицы и Киевщины. В течение ближайшего часа ожидается гроза, которая продлится до конца суток.

Из-за такой погоды объявлен первый уровень опасности, желтый.

К слову, 1 апреля в Украине будет преобладать влажная и неустойчивая погода с периодическими дождями. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в большинстве областей составит +12…+17 градусов, однако на западе будет прохладнее — от +6 до +12 градусов, а в Карпатах еще на несколько градусов ниже. В Киеве ожидается дождь и около +15 градусов тепла.

Следующая публикация

