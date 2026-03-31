Київ
31
2 хв

Вперше за кілька років: водіїв у Києві попередили про важливі зміни щодо швидкості руху

Від 1 квітня до 1 листопада у столиці діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Світлана Несчетна
Обмеження швидкості

Обмеження швидкості / © УНІАН

Вперше за кілька років весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Фахівці перевірили стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень. Під час оцінки врахували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику дорожньо-транспортних пригод за попередній рік. Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.

У Департаменті зазначають, що рішення вплинули й наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності.

Отже, від 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше ми писали про те, що водії в Україні можуть втратити права через нову систему штрафів. Уже цього року в Україні можуть запровадити систему штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, яка передбачатиме покарання у вигляді позбавлення водійських прав. Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко. За його словами, нинішня система штрафів не спонукає водіїв сумлінно дотримуватися ПДР. Мовляв, вони можуть хоч по 10-20 разів на день перевищувати швидкість, сплачувати штрафи і продовжувати порушувати правила.

