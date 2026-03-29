- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Киев готовит новую систему отопления: эксперт рассказал о "тепловых скорых" в столице
В Киеве планируют запустить «тепловые скорые» — мобильные котельные для аварийного восстановления тепла во время атак.
В столице готовятся к сложному отопительному сезону и внедряют новую модель защиты теплоснабжения. Уже на следующую зиму в Киеве могут заработать так называемые «тепловые быстрые» — мобильные системы, которые позволят оперативно восстанавливать тепло в случае аварий или атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Телеграф.
По его словам, город формирует многоуровневую систему, обеспечивающую бесперебойное теплоснабжение даже в критических условиях.
Ключевым элементом станет развитие сети мини-ТЭЦ. Они будут работать по принципу когенерации — одновременно будут производить тепло и электроэнергию. Такие установки позволят не только рассредоточить источники энергии, но и создать резерв на случай выхода из строя больших теплоэлектроцентралей.
Как будет работать система во время возможного блекаута
В случае блекаута мини-ТЭЦ смогут работать автономно, поддерживая функционирование насосных станций, водоканалов и теплосетей. Если же повреждения будут масштабнее, предусмотрен второй уровень защиты — мощные дизельные генераторы, которые будут устанавливаться на ключевых объектах инфраструктуры.
Однако в сложных ситуациях, когда часть системы полностью выходит из строя, в работу будут вступать именно «тепловые быстрые». Речь идет о мобильных котельных и генераторах, которые будут оперативно доставляться в проблемные районы и подключаться к сети через заранее подготовленные точки.
По замыслу такие аварийные бригады смогут поддерживать теплоснабжение до двух недель — этого времени должно хватить для восстановления основной инфраструктуры.
В то же время эксперт отмечает, что реализация этой системы требует значительных ресурсов и подготовки персонала. Речь идет не только о техническом обеспечении, но и о логистике — бесперебойном подвозе горючего и обучении специалистов, которые будут обслуживать оборудование.
Несмотря на сложность, в Киеве уже активно работают над внедрением этой модели. Если все элементы заработают, город сможет проходить отопительный сезон даже при серьезных повреждениях энергетики — по принципу: света может не быть, но тепло останется.