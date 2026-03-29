Киев готовит новую систему отопления: эксперт рассказал о "тепловых скорых" в столице

Киев готовит новую систему отопления / © ТСН

Реклама

В столице готовятся к сложному отопительному сезону и внедряют новую модель защиты теплоснабжения. Уже на следующую зиму в Киеве могут заработать так называемые «тепловые быстрые» — мобильные системы, которые позволят оперативно восстанавливать тепло в случае аварий или атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Телеграф.

По его словам, город формирует многоуровневую систему, обеспечивающую бесперебойное теплоснабжение даже в критических условиях.

Реклама

Ключевым элементом станет развитие сети мини-ТЭЦ. Они будут работать по принципу когенерации — одновременно будут производить тепло и электроэнергию. Такие установки позволят не только рассредоточить источники энергии, но и создать резерв на случай выхода из строя больших теплоэлектроцентралей.

Как будет работать система во время возможного блекаута

В случае блекаута мини-ТЭЦ смогут работать автономно, поддерживая функционирование насосных станций, водоканалов и теплосетей. Если же повреждения будут масштабнее, предусмотрен второй уровень защиты — мощные дизельные генераторы, которые будут устанавливаться на ключевых объектах инфраструктуры.

Однако в сложных ситуациях, когда часть системы полностью выходит из строя, в работу будут вступать именно «тепловые быстрые». Речь идет о мобильных котельных и генераторах, которые будут оперативно доставляться в проблемные районы и подключаться к сети через заранее подготовленные точки.

По замыслу такие аварийные бригады смогут поддерживать теплоснабжение до двух недель — этого времени должно хватить для восстановления основной инфраструктуры.

Реклама

В то же время эксперт отмечает, что реализация этой системы требует значительных ресурсов и подготовки персонала. Речь идет не только о техническом обеспечении, но и о логистике — бесперебойном подвозе горючего и обучении специалистов, которые будут обслуживать оборудование.

Несмотря на сложность, в Киеве уже активно работают над внедрением этой модели. Если все элементы заработают, город сможет проходить отопительный сезон даже при серьезных повреждениях энергетики — по принципу: света может не быть, но тепло останется.