В Киеве снова раздаются взрывы — что известно

Воздушная тревога / © ТСН

Взрывы в столице раздаются за вечер воскресенья, 8 февраля.

«Находитесь в укрытиях!» — Призвал жителей мэр города Виталий Кличко.

Как стало известно из заявления Воздушных сил Украины, вражеские ракеты летят в направлении Белой Церкви на Васильков.

Предварительно россияне снова обстреляли Васильков. В этот раз тремя ракетами.

Напомним, 8 февраля уже звучала воздушная тревога в столице. Киев находился под атакой баллистики.

А ранее, 7 февраля, враг в очередной раз устроил массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — россияне били по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые служат основой энергосети.