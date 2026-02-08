- Дата публикации
В Киеве снова раздаются взрывы — что известно
В Киеве раздались взрывы в очередной раз за вечер.
Взрывы в столице раздаются за вечер воскресенья, 8 февраля.
«Находитесь в укрытиях!» — Призвал жителей мэр города Виталий Кличко.
Как стало известно из заявления Воздушных сил Украины, вражеские ракеты летят в направлении Белой Церкви на Васильков.
Предварительно россияне снова обстреляли Васильков. В этот раз тремя ракетами.
Напомним, 8 февраля уже звучала воздушная тревога в столице. Киев находился под атакой баллистики.
А ранее, 7 февраля, враг в очередной раз устроил массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — россияне били по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые служат основой энергосети.