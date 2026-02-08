ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
848
Час на прочитання
1 хв

У Києві знову лунають вибухи — що відомо

У Києві пролунали вибухи вкотре за вечір.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Повітряна тривога / © ТСН

Вибухи в столиці лунають вкотре за вечір неділі, 8 лютого.

«Перебувайте в укриттях!» — закликав мешканців мер міста Віталій Кличко.

Як стало відомо з заяви Повітряних сил України, ворожі ракети летять у напрямку Білої Церкви на Васильків.

Попередньо росіяни знову обстріляли Васильків. Цього разу трьома ракетами.

Нагадаємо, 8 лютого вже лунала повітряна тривога у столиці. Київ перебував під атакою балістики.

А раніше, 7 лютого, ворог вчергове влаштував масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — росіяни били по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

Дата публікації
Кількість переглядів
848
