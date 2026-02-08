- Дата публікації
У Києві знову лунають вибухи — що відомо
У Києві пролунали вибухи вкотре за вечір.
Вибухи в столиці лунають вкотре за вечір неділі, 8 лютого.
«Перебувайте в укриттях!» — закликав мешканців мер міста Віталій Кличко.
Як стало відомо з заяви Повітряних сил України, ворожі ракети летять у напрямку Білої Церкви на Васильків.
Попередньо росіяни знову обстріляли Васильків. Цього разу трьома ракетами.
Нагадаємо, 8 лютого вже лунала повітряна тривога у столиці. Київ перебував під атакою балістики.
А раніше, 7 лютого, ворог вчергове влаштував масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — росіяни били по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.