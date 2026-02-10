В Киеве на Кольцевой дороге маршрутка столкнулась с фурой: есть пострадавшие (фото)

ДТП / © rbc.ua

В Киеве на Кольцевой дороге маршрутка с людьми врезалась в фуру, в результате чего четверо пассажиров получили травмы.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сначала в соцсетях начали появляться фотографии и видео ДТП, которое произошло в Киеве. По комментариям очевидцев, авария случилась неподалеку Шпалерного рынка.

На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники и правоохранители для оказания помощи и фиксации инцидента.

59-летний водитель грузовика Volvo не придерживался безопасной скорости и врезался в маршрутку «Богдан», которая двигалась в попутном направлении.

От удара автобус потерял управление и столкнулся с грузовиком Ford, который поворачивал на прилегающую территорию.

В результате аварии травмированы водитель маршрутки (65 лет) и три пассажирки (41, 44 и 49 лет) — все госпитализированы.

Движение на Кольцевой дороге оказалось частично затруднено: полиция сообщила, что пробки образовались на участке от улицы Жмеринской в направлении проспекта Берестейского. Водителей призвали учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать объездные пути.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, по состоянию на 14:15 известно о четырех пострадавших, которые получили медицинский осмотр на месте происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Обуховском районе Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и маршрутного такси. В результате аварии погибли два человека, еще десять получили травмы