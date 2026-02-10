- Дата публикации
-
Киев
- Киев
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве на Кольцевой дороге маршрутка столкнулась с фурой: есть пострадавшие (фото)
в результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки.
В Киеве на Кольцевой дороге маршрутка с людьми врезалась в фуру, в результате чего четверо пассажиров получили травмы.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сначала в соцсетях начали появляться фотографии и видео ДТП, которое произошло в Киеве. По комментариям очевидцев, авария случилась неподалеку Шпалерного рынка.
На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники и правоохранители для оказания помощи и фиксации инцидента.
59-летний водитель грузовика Volvo не придерживался безопасной скорости и врезался в маршрутку «Богдан», которая двигалась в попутном направлении.
От удара автобус потерял управление и столкнулся с грузовиком Ford, который поворачивал на прилегающую территорию.
В результате аварии травмированы водитель маршрутки (65 лет) и три пассажирки (41, 44 и 49 лет) — все госпитализированы.
Движение на Кольцевой дороге оказалось частично затруднено: полиция сообщила, что пробки образовались на участке от улицы Жмеринской в направлении проспекта Берестейского. Водителей призвали учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать объездные пути.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, по состоянию на 14:15 известно о четырех пострадавших, которые получили медицинский осмотр на месте происшествия.
