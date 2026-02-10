- Дата публікації

У Києві на Кільцевій дорозі маршрутка зіткнулася з фурою: є постраждалі (фото)
Внаслідок ДТП постраждали пасажири маршрутки.
У Києві на Кільцевій дорозі маршрутка з людми врізалась у фуру, внаслідок чого четверо пасажирів отримали травми.
Про це пише РБК-Україна.
Спершу в соцмережах почали з’являтися фотографії та відео ДТП, що сталася у Києві. За коментарями очевидців, аварія трапилася неподалік Шпалерного ринку.
На місце події оперативно прибули медичні працівники та правоохоронці для надання допомоги та фіксації інциденту.
59-річний водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної швидкості і врізався у маршрутку «Богдан», що рухалася попутним напрямком.
Від удару автобус втратив керування і зіткнувся з вантажівкою Ford, яка повертала на прилеглу територію.
У результаті аварії травмовано водія маршрутки (65 років) та трьох пасажирок (41, 44 і 49 років) — усіх госпіталізовано.
Рух на Кільцевій дорозі виявився частково ускладненим: поліція повідомила, що затори утворилися на ділянці від вулиці Жмеринської в напрямку проспекту Берестейського. Водіїв закликали враховувати цю ситуацію при плануванні поїздок та за можливості обирати об’їзні шляхи.
Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, станом на 14:15 відомо про чотирьох постраждалих, які отримали медичний огляд на місці події.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Обухівському районі Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового авто та маршрутного таксі. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще десятеро дістали травми.