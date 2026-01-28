- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
Под Киевом столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие и пострадавшие (фото)
На трассе Р-19 в направлении Фастова произошло ДТП.
В Киевской области в направлении города Фастов произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Hyundai.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.
По предварительной информации, в результате аварии два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. По меньшей мере семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли следователи полиции Киевской области, спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Из-за аварии одна полоса движения на трассе М-05 была перекрыта, движение транспорта затруднено.
Правоохранители задержали водителя микроавтобуса Mercedes в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Семьи Кульженко произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пять автомобилей.