Под Киевом столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В Киевской области в направлении города Фастов произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Hyundai.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.

По предварительной информации, в результате аварии два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. По меньшей мере семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли следователи полиции Киевской области, спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Из-за аварии одна полоса движения на трассе М-05 была перекрыта, движение транспорта затруднено.

Правоохранители задержали водителя микроавтобуса Mercedes в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

