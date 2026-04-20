В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от враждебных «Шахедов».

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 20 апреля

Воздушная тревога 20 апреля / © ТСН

В Киеве после обеда 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Киев — БпЛА в направлении города», — сообщили Воздушные Силы.

Кроме Киева, тревога раздается в южной Киевщине, части Черкасской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также на Запорожье и Донбассе.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:

Днепропетровщина:

  • →Павлоград/Синельниково.

Киевщина:

  • →Киев/окрестности;

  • →Богуслав из Черкасской области.

Харьковщина:

  • →Богодухов/р-н.

Черниговщина:

  • →Гродно/Сновск.

Напомним, что этой ночью в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

