В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от враждебных «Шахедов».
В Киеве после обеда 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Киев — БпЛА в направлении города», — сообщили Воздушные Силы.
Кроме Киева, тревога раздается в южной Киевщине, части Черкасской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также на Запорожье и Донбассе.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:
Днепропетровщина:
→Павлоград/Синельниково.
Киевщина:
→Киев/окрестности;
→Богуслав из Черкасской области.
Харьковщина:
→Богодухов/р-н.
Черниговщина:
→Гродно/Сновск.
Напомним, что этой ночью в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.