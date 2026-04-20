У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві пообіді 20 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Київ — БпЛА в напрямку міста», — повідомили Повітряні сили.
Крім Києва, тривога лунає на південній Київщині, в частині Черкаської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:
Дніпропетровщина:
→Павлоград / Синельникове
Київщина:
→Київ / околиці
→Богуслав з Черкащини
Харківщина:
→Богодухів / р-н
Чернігівщина:
→Городня / Сновськ
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.