ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 20 квітня

Повітряна тривога 20 квітня / © ТСН

У Києві пообіді 20 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Київ — БпЛА в напрямку міста», — повідомили Повітряні сили.

Крім Києва, тривога лунає на південній Київщині, в частині Черкаської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:

Дніпропетровщина:

  • →Павлоград / Синельникове

Київщина:

  • →Київ / околиці

  • →Богуслав з Черкащини

Харківщина:

  • →Богодухів / р-н

Чернігівщина:

  • →Городня / Сновськ

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
