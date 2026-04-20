У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 20 квітня

Реклама

У Києві пообіді 20 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Київ — БпЛА в напрямку міста», — повідомили Повітряні сили.

Крім Києва, тривога лунає на південній Київщині, в частині Черкаської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Реклама

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:

Дніпропетровщина:

→Павлоград / Синельникове

Київщина:

→Київ / околиці

→Богуслав з Черкащини

Харківщина:

Реклама

→Богодухів / р-н

Чернігівщина:

→Городня / Сновськ

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.