Після теракту в Києві 12-річний хлопчик вперше побачив маму: деталі з лікарні (фото)
12-річному хлопчикові, пораненому під час стрілянини в Києві, організували відеозв’язок із мамою.
У столиці лікарі організували відеозв’язок між 12-річним хлопчиком, який постраждав внаслідок теракту в Києві, та його мамою. Це стало важливим етапом у процесі відновлення дитини після пережитого.
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, наразі у столичних лікарнях перебувають семеро постраждалих.
Четверо з постраждалих людей перебувають у відділеннях реанімації під постійним наглядом медиків, ще двоє проходять лікування у відділенні політравми.
Стан пораненого хлопчика — що відомо
Хлопчика вже перевели до профільного відділення, його стан лікарі оцінюють як стабільний. За рішенням медиків для психологічної підтримки дитині організували онлайн-зустріч із мамою.
За словами директорки департаменту Тетяни Мостепан, такий контакт має велике значення не лише з медичного, а й з емоційного погляду.
«Можливість побачити свою дитину після пережитого та переконатися, що з нею все добре, дає родині сили триматися», — зазначила вона.
У міській владі наголошують, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу, а лікарі працюють у посиленому режимі та постійно контролюють стан пацієнтів.
Теракт у Києві — деталі та наслідки
Нагадаємо, однією з жертв теракту в Києві став музикант гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко. Він загинув у Голосіївському районі Києва під час стрілянини, яка сталася 18 квітня.
Тоді нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, а коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.
Раніше очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії правоохоронців, які втекли під час стрілянини в Києві. Він вважає, що подібна поведінка поліцейських — це ганьба для всієї системи.
Тим часом сусід київського стрілка пригадав зустріч із ним. Чоловік розповів про візит до помешкання терориста, який убив шістьох людей у столиці.