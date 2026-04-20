Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Київ
2368
2 хв

Після теракту в Києві 12-річний хлопчик вперше побачив маму: деталі з лікарні (фото)

12-річному хлопчикові, пораненому під час стрілянини в Києві, організували відеозв’язок із мамою.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва

У столиці лікарі організували відеозв’язок між 12-річним хлопчиком, який постраждав внаслідок теракту в Києві, та його мамою. Це стало важливим етапом у процесі відновлення дитини після пережитого.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, наразі у столичних лікарнях перебувають семеро постраждалих.

Четверо з постраждалих людей перебувають у відділеннях реанімації під постійним наглядом медиків, ще двоє проходять лікування у відділенні політравми.

Стан пораненого хлопчика — що відомо

Хлопчика вже перевели до профільного відділення, його стан лікарі оцінюють як стабільний. За рішенням медиків для психологічної підтримки дитині організували онлайн-зустріч із мамою.

За словами директорки департаменту Тетяни Мостепан, такий контакт має велике значення не лише з медичного, а й з емоційного погляду.

«Можливість побачити свою дитину після пережитого та переконатися, що з нею все добре, дає родині сили триматися», — зазначила вона.

У міській владі наголошують, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу, а лікарі працюють у посиленому режимі та постійно контролюють стан пацієнтів.

Теракт у Києві — деталі та наслідки

Нагадаємо, однією з жертв теракту в Києві став музикант гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко. Він загинув у Голосіївському районі Києва під час стрілянини, яка сталася 18 квітня.

Тоді нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, а коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії правоохоронців, які втекли під час стрілянини в Києві. Він вважає, що подібна поведінка поліцейських — це ганьба для всієї системи.

Тим часом сусід київського стрілка пригадав зустріч із ним. Чоловік розповів про візит до помешкання терориста, який убив шістьох людей у столиці.

2368
