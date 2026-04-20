Після теракту в Києві 12-річний хлопчик вперше побачив маму: деталі з лікарні (фото)

Фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва

У столиці лікарі організували відеозв’язок між 12-річним хлопчиком, який постраждав внаслідок теракту в Києві, та його мамою. Це стало важливим етапом у процесі відновлення дитини після пережитого.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, наразі у столичних лікарнях перебувають семеро постраждалих.

Четверо з постраждалих людей перебувають у відділеннях реанімації під постійним наглядом медиків, ще двоє проходять лікування у відділенні політравми.

Стан пораненого хлопчика — що відомо

Хлопчика вже перевели до профільного відділення, його стан лікарі оцінюють як стабільний. За рішенням медиків для психологічної підтримки дитині організували онлайн-зустріч із мамою.

За словами директорки департаменту Тетяни Мостепан, такий контакт має велике значення не лише з медичного, а й з емоційного погляду.

«Можливість побачити свою дитину після пережитого та переконатися, що з нею все добре, дає родині сили триматися», — зазначила вона.

У міській владі наголошують, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу, а лікарі працюють у посиленому режимі та постійно контролюють стан пацієнтів.

Теракт у Києві — деталі та наслідки

Нагадаємо, однією з жертв теракту в Києві став музикант гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко. Він загинув у Голосіївському районі Києва під час стрілянини, яка сталася 18 квітня.

Тоді нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, а коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії правоохоронців, які втекли під час стрілянини в Києві. Він вважає, що подібна поведінка поліцейських — це ганьба для всієї системи.

Тим часом сусід київського стрілка пригадав зустріч із ним. Чоловік розповів про візит до помешкання терориста, який убив шістьох людей у столиці.