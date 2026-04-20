Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У Києві пролунала повітряна тривога на тлі повідомлень про можливу балістичну загрозу з напрямку Бєлгорода. Про це інформують моніторингові канали.

Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Нагадуємо: балістичні ракети мають дуже малий час підльоту, тому реагувати потрібно без зволікань.

Реклама

Пізніше долалася загроза балістики з Курська: повітряна тривога охопила майже чимало областей України.

© фото з соцмереж

Офіційна інформація щодо запусків уточнюється. Загроза з повітря зберігається.

Нагадаємо, під час балістичної загрози особливо важливо:

— негайно пройти в укриття;

— не перебувати біля вікон;

— дотримуватися інформації від офіційних джерел.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

Реклама

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.