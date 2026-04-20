Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгорода.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

У Києві пролунала повітряна тривога на тлі повідомлень про можливу балістичну загрозу з напрямку Бєлгорода. Про це інформують моніторингові канали.

Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Нагадуємо: балістичні ракети мають дуже малий час підльоту, тому реагувати потрібно без зволікань.

Пізніше долалася загроза балістики з Курська: повітряна тривога охопила майже чимало областей України.

© фото з соцмереж

Офіційна інформація щодо запусків уточнюється. Загроза з повітря зберігається.

Нагадаємо, під час балістичної загрози особливо важливо:
— негайно пройти в укриття;
— не перебувати біля вікон;
— дотримуватися інформації від офіційних джерел.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie