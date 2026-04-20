Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгорода.
У Києві пролунала повітряна тривога на тлі повідомлень про можливу балістичну загрозу з напрямку Бєлгорода. Про це інформують моніторингові канали.
Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.
Нагадуємо: балістичні ракети мають дуже малий час підльоту, тому реагувати потрібно без зволікань.
Пізніше долалася загроза балістики з Курська: повітряна тривога охопила майже чимало областей України.
Офіційна інформація щодо запусків уточнюється. Загроза з повітря зберігається.
Нагадаємо, під час балістичної загрози особливо важливо:
— негайно пройти в укриття;
— не перебувати біля вікон;
— дотримуватися інформації від офіційних джерел.
Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.
У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.