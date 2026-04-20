ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с территории Белгорода.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

В Киеве прозвучала воздушная тревога на фоне сообщений о возможной баллистической угрозе Белгорода. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Жители столицы призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до сигнала отбоя.

Напоминаем: баллистические ракеты имеют очень малое время подлета, поэтому реагировать нужно без промедлений.

Позже преодолевалась угроза баллистики из Курска: воздушная тревога охватила почти многие области Украины.

Официальная информация о запуске уточняется. Угроза с воздуха сохраняется.

Напомним, во время баллистической угрозы особенно важно:
- немедленно пройти в укрытие;
- не находиться у окон;
— соблюдать информацию от официальных источников.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев : повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie