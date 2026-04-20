- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
В Киеве прозвучала воздушная тревога на фоне сообщений о возможной баллистической угрозе Белгорода. Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Жители столицы призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до сигнала отбоя.
Напоминаем: баллистические ракеты имеют очень малое время подлета, поэтому реагировать нужно без промедлений.
Позже преодолевалась угроза баллистики из Курска: воздушная тревога охватила почти многие области Украины.
Официальная информация о запуске уточняется. Угроза с воздуха сохраняется.
Напомним, во время баллистической угрозы особенно важно:
- немедленно пройти в укрытие;
- не находиться у окон;
— соблюдать информацию от официальных источников.
Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев : повреждены дома, авто и трамвайные пути.
В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.