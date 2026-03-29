Подростки залезли на поезд: один погиб, за жизнь двух борются врачи

От поражения электрическим током на крыше поезда в Соломенском районе Киева в воскресенье, 29 марта, погиб подросток. Двое его товарищей были госпитализированы с ожогами.

О несчастном случае сообщили в ГСЧС города Киева, опубликовав фото с места трагедии.

Спасатели, прибывшие по вызову обнаружили одного погибшего парня и еще двух, которые получили многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу.

«Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая», — говорится в сообщении ГСЧС.

В «Укрзализныце» уточнили, что несчастный случай произошел на крыше одного из нерабочих вагонов.

«Срочно был обесточен участок, вызвана ГСЧС. Спасатели передали двух подростков с многочисленными ожогами в руки врачей, которые будут бороться за их жизни. Третий, к сожалению, получил смертельную травму», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что контактная сеть имеет напряжение более 27 000 вольт, поэтому даже без прикосновения, на расстоянии 1-1,5 м, может возникнуть электрическая дуга, поражающая человека. Температура — до 15 000 °C.

«Если видите детей в опасных местах или знаете о зачеперстве — не оставайтесь в стороне. Звоните 102, сообщайте железнодорожников. Это может спасти жизнь», — обратились железнодорожники к гражданам.

Родителей подростков призывают провести профилактические беседы с детьми и объяснить им опасность таких «развлечений».

