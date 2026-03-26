- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Пьяный иностранец с гранатой терроризировал прохожих в Киеве: чем все закончилось
Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него гранату Ф-1.
В Киеве полицейские задержали 47-летнего иностранца, который во время конфликта с прохожими угрожал им гранатой.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.
По данным правоохранителей, мужчина возле одного из домов на улице Академика Ефремова вел себя агрессивно, придирался к прохожим и провоцировал конфликт, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил гранату и угрожал окружающим.
«На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, экипаж патрульной полиции и взрывотехники, которые задержали злоумышленника и изъяли у него гранату Ф-1», — говорится в сообщении.
За совершенное задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
