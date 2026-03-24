Огонь охватил десятки гектаров: в Киевской области во время сжигания сухостоя погиб мужчина (фото)

Из-за сжигания сухостоя в Киевской области возник пожар

В городе Сквира Белоцерковского района Киевской области при сжигании сухой растительности погиб местный житель.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС Украины.

По предварительным данным, мужчина разжег огонь на частном участке, однако пламя быстро распространилось по сухостою. В какой-то момент он упал в огонь и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пока обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Пожары в Киевской области: количество растет

Спасатели отмечают, что только за минувшие сутки в Киевской области произошло 43 пожара в экосистемах. Огонь уничтожил более десяти гектаров территории.

Всего с начала года в Украине, по оперативным данным, возникло более 3,5 тысяч пожаров в природных экосистемах. Общая площадь возгораний превысила 93 тысяч гектаров.

Специалисты призывают граждан не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь даже незначительная неосторожность может привести к трагическим последствиям.

