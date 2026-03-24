- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Огонь охватил десятки гектаров: в Киевской области во время сжигания сухостоя погиб мужчина (фото)
В Сквире мужчина погиб в пожаре сухой растительности. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
В городе Сквира Белоцерковского района Киевской области при сжигании сухой растительности погиб местный житель.
Об этом сообщают спасатели ГСЧС Украины.
По предварительным данным, мужчина разжег огонь на частном участке, однако пламя быстро распространилось по сухостою. В какой-то момент он упал в огонь и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Пока обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Пожары в Киевской области: количество растет
Спасатели отмечают, что только за минувшие сутки в Киевской области произошло 43 пожара в экосистемах. Огонь уничтожил более десяти гектаров территории.
Всего с начала года в Украине, по оперативным данным, возникло более 3,5 тысяч пожаров в природных экосистемах. Общая площадь возгораний превысила 93 тысяч гектаров.
Специалисты призывают граждан не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь даже незначительная неосторожность может привести к трагическим последствиям.
Напомним, ранее на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горела лесная подстилка, сухая трава и кустарники.